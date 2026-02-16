IN EVIDENZA

‘M’illumino di meno’,Cellura (Unipa) “Più scienza contro negazionisti climatici”

Di

Feb 16, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “C’è bisogno di più scienza da un lato per confutare i negazionisti climatici che continuano a sostenere che non ci sia alcun nesso tra l’uso massiccio di combustibili fossili e l’emergenza climatica in atto, dall’altro per aumentare l’efficienza delle tecnologie alimentate da fonti rinnovabili: ‘Mi illumino di scienza’ si inquadra proprio in questo contesto, che sviluppiamo insieme alla rete delle Università per lo sviluppo sostenibile”. Lo ha detto Maurizio Cellura, direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione ecologica dell’ateneo di Palermo, a margine di ‘M’illumino di meno’, seminario promosso nell’ambito della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Di

