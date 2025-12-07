IN EVIDENZA

Milano, Sala "Ramy merita giustizia ma no classifiche buoni e cattivi"

Di

Dic 7, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Continuo a pensare che la storia di Ramy meriti giustizia e che la sua famiglia è esemplare. Ma non vorrei correre il rischio di fare classifiche con i buoni e i cattivi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, commentando le polemiche sull’assegnazione della civica benemerenza al nucleo radiomobile dei Carabinieri, a cui appartengono anche i militari indagati per il caso della morte del 19enne Ramy Elgaml, morto nel novembre 2024 durante un inseguimento dei Carabinieri.

Di

