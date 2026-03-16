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Milano, Sala “Evento PfE in Duomo? Vediamo i contenuti, ma no alla demagogia”

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Mar 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il 18 aprile in piazza Duomo a Milano ci terrà l’evento “Senza Paura. In Europa, padroni a casa nostra!”, organizzato dal gruppo del Parlamento europeo Patrioti per l’Europa (PfE), di cui fa parte la Lega. Sarà presente anche il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che ha scritto sui social: “per difendere i valori dell’Occidente, la nostra cultura, le nostre tradizioni, i nostri confini”. “Vediamo bene i contenuti prima di giudicare”, ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento per gli 80 anni della Casa della Cultura. “Certamente, ogni formula che parla di ‘remigration’, così buttata lì, non mi può trovare d’accordo – ha sottolineato poi il primo cittadino -. Ma non per buonismo, remigration come? in che modo, in che condizioni, con che accordi con il Paese? Non facciamo demagogia”.

xm4/trl/mca2

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