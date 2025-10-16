IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

Di

Ott 16, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Saranno giochi diffusi, che coinvolgeranno tutti gli atleti, non solo a Milano e Cortina ma anche nelle altre
località come Livigno e Predazzo. Saranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina, con un doppio alzabandiera”. Lo ha detto Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, presentando a San Siro il concept della cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026.

xh1/gm/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura a Gaza”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sala “La cerimonia di apertura sarà ricordata”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Malagò “San Siro e Arena di Verona, visibilità unica”

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ricerca McDonald’s, amore e famiglia nei sogni degli italiani

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura a Gaza”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sala “La cerimonia di apertura sarà ricordata”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

Ott 16, 2025