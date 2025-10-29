IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “C’è pressione, -100 giorni un momento importante”

Ott 29, 2025


MILANO (ITALPRESS) – MILANO (ITALPRESS) – “Siamo carichi, per noi è un momento importante, la pressione c’è. È un crescendo, questa giornata dei -100 ci aiuta a ricordare l’importanza del lavoro che stiamo facendo, per cui dobbiamo caricare questa grande squadra, fatta da tutti quanti, per fare in modo di essere tutti pronti e dimostrare che il nostro Paese ancora una volta è in grado di organizzare un grande evento”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier a margine dell’evento “One Hundred Days to go”.

