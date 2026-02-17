Milano-Cortina, Salvini “Trump in Italia? Se verrà sarà il benvenuto”





MILANO (ITALPRESS) – “Non so se verrà Trump, deciderà lui, se verrà sarà ovviamente benvenuto”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al termine della sua visita al Villaggio olimpico, commentando la possibile presenza del presidente degli Stati Uniti nel caso in cui la squadra di hockey riuscirà a raggiungere la finale ai Giochi di Milano Cortina 2026. “Io faccio il ministro delle infrastrutture e quindi ci ho lavorato per tre anni e mezzo e era mio piacere e mio dovere esserci – riferendosi al villaggio olimpico e alle polemiche riferite all’assenza dei membri del Governo -. Qualcuno ha commentato Salvini che gira per le Olimpiadi, ma se i trasporti funzionano è grazie a un lavoro di squadra che ho l’onore e l’onere di accompagnare. Ma se stiamo parlando di un successo mondiale è perché l’intero governo si è impegnato, poi chi c’è e chi non c’è non è che siamo a scuola”.

