IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini “C’è chi non lo voleva, ma Villaggio rimarrà 50 anni”

Di

Feb 17, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Visita a Villaggio Olimpico? Dopo tre anni e mezzo di lavoro sono venuto a toccare con mano e a gioire per una cosa che rimarrà a Milano per i prossimi 50 anni questa era una delle zone più degradate di Milano, lo Scalo Romana significava spaccio, delinquenza, furti, rapine e droghe, adesso è una zona straordinaria, con tanti atleti entusiasti”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini in merito al Villaggio Olimpico dei Giochi Milano Cortina 2026. “Dal prossimo anno accademico per 1700 studenti fuori sede sarà ancora più bello, saranno qui a un prezzo agevolato, ci sono centri medici, bar, ristoranti. Mi ricordo i no, le polemiche, chi diceva che è brutto, non serve, costa troppo: toccare con mano una cosa straordinaria fa piacere”.
pia/gm/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Referendum, Fontana “Da Anm e sinistra campagna aggressiva fondata su bugie”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Referendum, Fontana “Da Anm e sinistra campagna aggressiva fondata su bugie”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Salvini “Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini “C’è chi non lo voleva, ma Villaggio rimarrà 50 anni”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Salvini “L’Italia sta offrendo il meglio di sé al mondo”

Feb 17, 2026