Milano-Cortina, Salvini “C’è chi non lo voleva, ma Villaggio rimarrà 50 anni”





MILANO (ITALPRESS) – “Visita a Villaggio Olimpico? Dopo tre anni e mezzo di lavoro sono venuto a toccare con mano e a gioire per una cosa che rimarrà a Milano per i prossimi 50 anni questa era una delle zone più degradate di Milano, lo Scalo Romana significava spaccio, delinquenza, furti, rapine e droghe, adesso è una zona straordinaria, con tanti atleti entusiasti”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini in merito al Villaggio Olimpico dei Giochi Milano Cortina 2026. “Dal prossimo anno accademico per 1700 studenti fuori sede sarà ancora più bello, saranno qui a un prezzo agevolato, ci sono centri medici, bar, ristoranti. Mi ricordo i no, le polemiche, chi diceva che è brutto, non serve, costa troppo: toccare con mano una cosa straordinaria fa piacere”.

pia/gm/gtr