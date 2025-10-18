Milano-Cortina, Sala “Equiparazione tasse di soggiorno necessaria”

IN EVIDENZA

MILANO (ITALPRESS) – Un’equiparazione delle tasse di soggiorno su Milano rispetto al resto dell’Italia in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 “è assolutamente necessario farlo. Non capisco l’opposizione di Confcommercio perché altrimenti doveva opporsi anche all’aumento che c’è stato a Roma per il Giubileo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Futura. Nuovi sguardi per la cultura” in corso al Teatro Alla Scala. “Queste differenze non hanno senso comune: in Italia ci sono città come Roma, Firenze, ma anche Verbania e Rimini per un fatto di rapporto tra turisti e abitanti che hanno delle tasse di soggiorno che sono doppie di Milano – ha spiegato il sindaco – Io chiedo solo l’equiparazione, quindi confcommercio sta sbagliando e tanto”. “È chiaro che a Milano con il 60% di turisti stranieri [le tasse di soggiorno, ndr] le pagano gli stranieri. Confcommercio non deve pensare solo ai suoi interessi, ma pensare anche alla città”, ha aggiunto. xh7/tvi/mca3

