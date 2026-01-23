Milano-Cortina, Riva “Non ci sono elementi preoccupanti per Arena Santa Giulia”





MILANO (ITALPRESS) – “L’Arena Santa Giulia? Si arriverà pronti come ogni volta che questo Paese ha ospitato grandi eventi, ovviamente avremmo sperato di arrivare prima alla consegna dell’Arena di Santa Giulia a Fondazione Milano Cortina, ma è ormai veramente questione di giorni, quindi dal punto di vista sportivo e olimpico non ci sono elementi preoccupanti”. Lo ha dichiarato l’assessora allo Sport, turismo e politiche giovanili, Martina Riva, in merito all’avanzamento dei lavori all’Arena Santa Giulia che ospiterà l’hockey nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Ovviamente ci sono ancora tantissime persone al lavoro, più di mille, per ultimare i lavori dell’Arena, ma appunto il test-event è già stato un successo per cui tutto quello che avverrà da ora sarà oro colato. Quindi direzione Milano Cortina 2026 e poi sarà nostro compito raccogliere veramente l’eredità dei Giochi”.

pia/ari/gtr