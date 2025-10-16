IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Malagò “San Siro e Arena di Verona, visibilità unica”

Di

Ott 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “San Siro così come l’Arena di Verona hanno una visibilità unica nel mondo. Ricordo il 24 giugno 2019 quando il valore aggiunto fu quello di garantire che la cerimonia d’apertura si sarebbe fatta a San Siro, che a livello di capienza credo che con Pechino rappresenti un record”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione del concept della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

xh1/gm/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura a Gaza”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sala “La cerimonia di apertura sarà ricordata”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ricerca McDonald’s, amore e famiglia nei sogni degli italiani

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura a Gaza”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sala “La cerimonia di apertura sarà ricordata”

Ott 16, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Varnier “Giochi diffusi che coinvolgeranno tutti”

Ott 16, 2025