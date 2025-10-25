IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Malagò "Cresce il peso della responsabilità"

Ott 25, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il peso della responsabilità cresce giorno dopo giorno e al tempo stesso tante cose sono state risolte, tante altre, bisogna essere onesti, sono ancora in fase di definizione. Sul lato sportivo, invece, siamo fortunati, perché abbiamo tanti atleti e soprattutto atlete che potrebbero andare a medaglia. Più di tutti, speriamo che la grande Federica Brignone possa essere protagonista, come tutti ci auguriamo”. Dopo il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e l’attuale Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, nella terza puntata di ASI Play, la nuova piattaforma multimediale di ASI, l’ex direttore di Raisport Jacopo Volpi ha intervistato in esclusiva Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano-Cortina e numero uno dello sport italiano per dodici anni.

Fonte video: ASI

QuiEuropa Magazine – 25/10/2025

Ciao ora legale: torna l'ora solare e si dorme 1 ora in più

Ucraina, Meloni ribadisce l'importanza dell'unità UE-USA per il cessate il fuoco

