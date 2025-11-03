Milano-Cortina, Malagò “C’è la certezza di fare una cosa bellissima”

IN EVIDENZA

Nov 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Perché l’Italia arriva sempre all’ultimo? È un tema po’ complesso. Ci sono molti soggetti in campo, un po’ è la tradizione italiana, lo dico in senso ironico, poi quando ci sono le strutture e gli impianti ci sono dinamiche che non hanno a che
fare con il comitato organizzatore. C’è piena consapevolezza, responsabilità e certezza di fare una cosa bellissima”. Lo ha
detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro
2025, parlando dell’avvicinamento ai prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina.

