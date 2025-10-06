IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Ghedina “Spero l’Italia venga fuori alla grande”

Ott 6, 2025


CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono qua in veste di testimone dello sport, dell’eccellenza italiana e penso che un buon bicchiere di vino a tavola vada bene anche per lo sportivo”. A parlare è Kristian Ghedina, ex campione del mondo di sci e oggi ambasciatore Vinitaly.USA 2025, in occasione dell’inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago.
A proposito dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 dice: “Mi auguro che l’Italia venga fuori alla grande”.
