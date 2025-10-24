IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Fontana “I lavori procedono bene, siamo tranquilli”

Di

Ott 24, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “La situazione è che i lavori stanno andando avanti nel rispetto di quelle che erano le previsioni, non ci dobbiamo confondere tra opere fondamentali per lo svolgimento dei Giochi e le altre opere che sono necessarie, ma che sono state previste per diventare legacy a favore del territorio, opere richieste da tanti anni, abbiamo utilizzato le Olimpiadi per dare un’accelerata. Le opere fondamentali per Milano-Cortina saranno tutte pronte ed utilizzabili, in montagna si sta andando già avanti. Se non succedono disastri siamo tranquilli”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’evento “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società”, all’Università Bocconi di Milano. pia/pdm/ari/mca3

Di

