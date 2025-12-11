IN EVIDENZA

Milano-Cortina, De Santis “Medaglie? Mi aspetto di ripetere risultato 2022”

Di

Dic 11, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “A livello sportivo? Negli sport estivi a livello paralimpico siamo il sesto paese al mondo, abbiamo grande considerazione. Gli sport invernali sono molto più complessi per il mondo paralimpico, sono belle discipline ma pericolose, mi aspetto di ripetere il risultato di quattro anni fa. Dobbiamo lavorare sulla promozione dello sport invernale, non è facile, è un’attività molto complessa”. Lo ha dichiarato il presidente del Cip Marco Giunio De Santis a margine dell’evento “Italia in Gioco – Cip e Rai fanno squadra per Milano Cortina 2026”. A Pechino 2022 la spedizione azzurra si chiude con 7 medaglie, di cui due d’oro.

pia/glb/mca2

Di

