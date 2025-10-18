IN EVIDENZA

Milano Cortina, Brignone “Fiduciosa? Non lo so, vivo nel qui ed ora”

Di

Ott 18, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Fiducia per le Olimpiadi? Non lo so, sto vivendo nel qui ed ora, non ho una risposta. È chiaro che sono fiduciosa, altrimenti non lavorerei come sto facendo adesso. Novembre sicuramente non mi vedrete”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone a margine del Fisi Media Day, a Milano. “Sto bene, mentalmente sono sempre stata bene, la mia gamba no, ha bisogno di guarire e lavorare ancora tanto, non ho mai perso la mia positività e la voglia di lavorare”. pia/mc/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tudor “Il Como ha speso tanti soldi, è una finta piccola”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025