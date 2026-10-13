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Milano, Amsa “Cerchiamo di facilitare raccolta dei piccoli rifiuti elettronici”

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Ott 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Quello presentato oggi “è un progetto più ampio per aumentare le tonnellate che raccogliamo. Ne raccogliamo 3 mila ma c’è spazio per raccoglierne fino ad altre 6mila”. Lo ha detto Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa a margine del convegno sulla nuova iniziativa RAEEplay, il progetto promosso da Amsa e Consorzio Ecolamp con il Comune di Milano, che porta la raccolta dei piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in 26 impianti sportivi milanesi. “Il punto – ha sottolineato Milani – è rendere facile la raccolta. Ci sono altri modi di conferirli: ci sono i centri ambientali mobili durante i mercati, i centri della grande distribuzione e adesso questa iniziativa di 26 centri sportivi dotati di questi
contenitori di modo che, quando uno li frequenta, ha anche l’opportunità di buttarci dentro qualcosa che tiene magari in casa
da anni”. (ITALPRESS)

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