Migranti, Strada “Negare diritti fondamentali non va rivendicato come successo”

Di

Feb 11, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Io non rivendicherei come un successo quando si negano i diritti fondamentali degli individui: non mi sembra ci sia nulla da festeggiare, semmai aumenta la vergogna”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Partito Democratico Cecilia Strada, commentando il voto sui nuovi testi europei in materia di asilo. Strada ha ribadito la netta opposizione del suo gruppo, sottolineando: “Ci siamo opposti a questi provvedimenti fin dall’inizio” e denunciando quello che ha definito uno smantellamento del diritto d’asilo in Europa, reso universale dopo la Seconda guerra mondiale, anche alla luce delle tragedie del Novecento, dall’Olocausto alle deportazioni. “Non è una buona notizia, perché quando i diritti vengono tolti a qualcuno, nel tempo vengono tolti a tutti”, ha avvertito l’eurodeputata, richiamando l’esperienza degli Stati Uniti e le politiche di deportazione portate avanti dall’ICE. “I diritti vanno difesi sempre e comunque. È la cosa giusta da fare, ma anche l’unica scelta intelligente per tutelare noi stessi. Oggi, purtroppo, siamo andati nella direzione opposta”- ha continuato l’eurodeputata del Partito Democratico. Condanniamo gravi violazioni dei diritti in Paesi come Tunisia, Serbia o Turchia, ma poi li votiamo come Paesi sicuri. Abbiamo assegnato il Premio Sakharov a una giornalista georgiana imprigionata dal regime e allo stesso tempo definiamo la Georgia un Paese sicuro. C’è molta confusione, o non sono stati letti i testi su cui si è votato, oppure c’è molta ipocrisia”, ha concluso Strada.

