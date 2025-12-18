Miglietta “2025 anno scintillante per la pesistica italiana”





ROMA (ITALPRESS) – “È stato un anno scintillante sotto tutti i punti di vista, sia sotto quello tecnico-agonistico, sia quello dello sviluppo e delle iniziative”. Sono le parole del presidente della Federazione Italiana Pesistica, Alberto Miglietta, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Italpress. “Nei prossimi passi vogliamo continuare a sostenere con forza tutta la parte agonistica che per noi ovviamente, come per tutte le federazioni, è il cuore e fiore all’occhiello, oltre alla parte legata alla formazione, che è il nostro secondo cuore, dove il nostro livello è sempre più alta. Stiamo cercando in maniera trasversale di collaborare con le altre federazioni ma soprattutto puntiamo ad alzare il livello”, ha aggiunto Miglietta. All’orizzonte ci sono i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: “Obiettivi? Nella vita in generale, nello sport in particolare, c’è un po’ di scaramanzia. Partiamo dalle ultime edizioni dove siamo saliti sul podio sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi. Mi fermerei qua. Ma l’impegno è fortissimo”, le parole del n.1 della Fipe che ha assegnato poi gli Oscar 2025 della pesistica azzurra: “Al femminile senza dubbio a Genna Toko. Al maschile al 2010 Christian Di Maria”.

