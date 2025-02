Midiri “in tre anni Università di Palermo in continua crescita”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo per l’ateneo è un momento di festa e di sintesi del primo triennio insieme: al di là del tema dell’intelligenza artificiale, che nei prossimi anni modificherà i nostri comportamenti e su cui abbiamo la possibilità di creare una coscienza critica affinché venga adoperata al meglio, questo può essere un momento di sintesi dei risultati”. Così il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025, tenutasi nell’Aula Magna di Ingegneria. “Il triennio appena concluso ha visto l’ateneo in continua crescita e ci colloca al quarto posto tra i mega atenei italiani – prosegue Midiri, – È un dato importante legato all’aumento degli iscritti, dei servizi, dei corsi, dell’internazionalizzazione: è aumentato il personale tecnico-amministrativo, così come le progressioni di carriera e i docenti. Pur non avendo raggiunto l’equilibrio di genere sicuramente abbiamo registrato un’importante impennata: da non trascurare anche lo studente e la vita dello studente. Questo posto non dev’essere solo un’erogazione di dati, skills, informazioni e professionalità, ma anche un punto in cui si diventa cittadini responsabili: per il benessere degli studenti abbiamo attivato anche un servizio psicologico di recente formazione. I ragazzi sanno che a Palermo trovano un ateneo moderno, europeo, aperto al mondo e che tiene conto delle condizioni di tutti gli studenti”.

