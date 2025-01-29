IN EVIDENZA

MFR 2025, d’Albora (FS Italiane) “Ponte tra ecosistemi e tecnologie”

Di

Set 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Maker Faire per noi rappresenta un vero e proprio ponte tra il gruppo, gli ecosistemi e le tecnologie”. Lo ha dichiarato Stefano d’Albora, Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato Italiane, a margine della presentazione della 13esima edizione della kermesse organizzata dalla Camera di Commercio di Roma. “Useremo questo tipo di evento per sviluppare il nostro ecosistema, avere relazioni con gli altri partner, arricchire la nostra competenza e portare anche le innovazioni che il gruppo sta facendo”, ha aggiunto d’Albora che poi ha concluso parlando delle risorse umane: “Puntiamo tutto sulle persone, sui giovani, per cui partecipare a una manifestazione dove i talenti sono al centro per noi è motivo d’orgoglio”.

xl5/pc/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lilt, Schittulli “Prevenzione arma vincente contro il cancro”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Tumori, Pella “Istituzioni siano promotrici di campagne prevenzione”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Turismo, Santanchè “Il 96% del nostro territorio ancora da scoprire”

Set 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lilt, Schittulli “Prevenzione arma vincente contro il cancro”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Tumori, Pella “Istituzioni siano promotrici di campagne prevenzione”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Turismo, Santanchè “Il 96% del nostro territorio ancora da scoprire”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

PetNews Magazine – 29/9/2025

Set 29, 2025