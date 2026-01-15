Mercosur, Pedullà “Firmando von der Leyn commette un atto illecito”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Von der Leyen commette un atto illecito, andando a firmare un accordo Mercosur che apre nuovi mercati ai prodotti dell’America Latina in Europa e non viceversa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà, riguardo all’accordo commerciale tra il Mercosur e l’Unione europea. “Il tentativo di sfuggire ai dazi americani con l’apertura di un mercato dove i prodotti europei non avranno le necessarie garanzie è folle. In cambio permetteremo ai prodotti, soprattutto agricoli, dei Paesi dell’America Latina di invadere il nostro mercato europeo, prodotti che non danno garanzie dal punto di vista: della salute e della protezione dei nostri agricoltori. Sarà un disastro”, ha aggiunto.

