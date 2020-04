FRASE DEL GIORNO – Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione. (Alcide De Gasperi)

SANTI DEL GIORNO – San Riccardo di Chichester (Vescovo, protettore dei cocchieri), San Niceta di Medikion (Egumeno), Sant’Ulpiano di Tiro (Martire), Santi Cresto e Pappo (Martiri), San Sisto (Papa).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1896 nacque la Gazzetta dello Sport. Arrivò nelle edicole milanesi il 2 aprile con 20.000 copie vendute, ma solo dal 2 gennaio 1899 fu stampata sulla ‘carta rosa’. Nacque dalla fusione di due fogli specializzati sul ciclismo, ‘Il Ciclista’ di Milano (settimanale) e ‘La Tripletta’ di Torino (bisettimanale). Dal 1909 organizza il “Giro d’Italia” ed è il 3° quotidiano italiano per diffusione (dopo ‘Corriere’ e ‘Repubblica’ e davanti a ‘Stampa’ e ‘Avvenire’), nonché il 1° quotidiano sportivo del Paese e il più longevo

d’Europa nel suo genere. Dal 26 agosto ’97 esiste il sito web “Gazzetta.it”, che con più di 1 milione di visitatori unici al giorno si pone al vertice del settore. Il canale “Gazzetta TV”, sul digitale terrestre, ebbe invece vita breve, dal 26 febbraio ’15 al 6 gennaio ’16.

NATI FAMOSI – Daniel Defoe (1660-1731), Inghilterra, scrittore. E’ il padre del romanzo inglese e pioniere del genere d’avventura. Dedicò gran parte della vita agli affari e solo in età matura, per ripagare i debiti, cominciò l’attività di scrittore. Esordì come saggista di economia, in netto anticipo sui tempi, sostenendo la necessità di una Banca Centrale e un sistema pensionistico. Imprigionato per aver diffamato la Chiesa d’Inghilterra, nel 1719 pubblicò “Robinson Crusoe”, capolavoro ispirato alla vera vicenda di un marinaio naufragato su un’isola al largo del Cile. Ben accolto dal pubblico, il libro fu una delle prime forme di romanzo moderno, così diffuso da vantare il maggior numero di edizioni dopo la Bibbia.

Alcide De Gasperi (1881-1954), Italia, politico. La più alta figura di statista che l’Italia abbia conosciuto, ricordato come primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell’Unione Europea. Nato a Pieve Tesino (TN) da una famiglia umile, completò gli studi grazie ad un sussidio del governo austriaco. Laureatosi a Vienna in ‘Filologia’ (1905), fu eletto alla Camera dei Deputati Austriaca (1911) per il collegio della Val di Fiemme (Contea del Tirolo) e nello stesso anno diventò segretario del Partito Popolare Trentino, uscendone nel 1919 per entrare nel Partito Popolare Italiano, con cui fu eletto al Parlamento italiano (1921). Conobbe il carcere come antifascista, poi fu segretario e presidente della DC (’44-’54) di cui fu co-fondatore; Primo ministro della Repubblica dal ’46 al ’53, fu anche ministro degli Interni e degli Esteri. Politicamente De Gasperi temeva molto lo spettro dell’URSS e voleva limitare l’ingerenza dei comunisti, ma auspicava che ciò fosse fatto con mezzi parlamentari e non con l’uso della forza. Morto il 19 agosto ’54 nella sua casa in Val di Sella, è sepolto a Roma nel portico della Basilica di San Lorenzo fuori le mura e la sua tomba è opera dello scultore Giacomo Manzù. La Chiesa cattolica oggi lo venera come ‘servo di Dio’ ed è in corso la causa di beatificazione.

Marlon Brando (1924-2004), Usa, attore. Tra i divi di Hollywood è il ‘bello e tenebroso’ per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui. Nato ad Omaha (Nebraska), frequentò “The Dramatic Workshop” di New York debuttando a Broadway nel ’44 e affinando la propria tecnica all’Actor’s Studio. Nel ’47 salì alla ribalta teatrale come protagonista di “Un tram che si chiama Desiderio”, dramma di Tennessee Williams la cui versione al cinema vinse 4 Oscar e valse a Brando, nel ’52, la prima nomination. Con “Viva Zapata” sfiorò di nuovo la statuetta (ma trionfò a Cannes) per vincerla nel ’55 con “Fronte del porto”, che ne consacrò il fascino ribelle e tenebroso. Dopo il declino dei ’60, tornò in auge come Don Vito Corleone ne “Il padrino”, che gli valse il 2° Oscar (’73) e come colonnello Kurtz di “Apocalypse now” (’79), passando per “Ultimo tango a Parigi” (’72) di Bertolucci. Vincitore anche di 5 Golden Globe, non ritirò la seconda statuetta per protesta contro le ingiustizie verso le minoranze etniche, arrivando a donare agli indiani alcuni terreni a Santa Monica, in California. Morto a Westwood nel ’04 a 80 anni, Brando fu uno dei tre attori, con Chaplin e la Monroe, nominato da ‘Time’ come uno dei 100 personaggi più influenti del secolo.