Meningite B, Gulino "Il vaccino è sicuro e protegge il bambino"

Dic 1, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “In Italia, la forma più diffusa di meningite è quella causata dal meningococco di tipo B, responsabile non solo della meningite in senso stretto, ma anche di possibili sepsi, le forme più gravi dell’infezione, che possono compromettere l’organismo e persino mettere a rischio la vita. È fondamentale dare ai genitori un messaggio chiaro: il vaccino è sicuro, è importante farlo e serve a proteggere il futuro del proprio bambino”. Lo ha detto, all’Italpress Antonino Gulino, Pediatra di Libera Scelta, a margine di un convegno a Catania.
Rating, l'Italia migliora: ecco i vantaggi

Meningite B, il ruolo chiave della prevenzione vaccinale

Carcere di Torino: troppo attivo il commercio di oggetti vietati introdotti clandestinamente

