Meningite B, Giorgianni “Vaccinazione cardine contro una malattia pericolosa”

Dic 1, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “Purtroppo la meningite è una patologia che, seppur rara, quando arriva fa danni veramente importanti. Oggi viviamo in un contesto in cui parlare di vaccinazioni è difficile perché c’è molta diffidenza, ma ritengo quella per la meningite B sia una vaccinazione cardine, proprio perché protegge da una malattia assolutamente pericolosa”. Lo ha detto all’Italpress Gabriele Giorgianni, Responsabile dell’Unità Operativa Attività Vaccinali dell’Asp di Catania a margine di un convegno a Catania.
