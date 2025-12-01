Meningite B, Giorgianni “Vaccinazione cardine contro una malattia pericolosa”





CATANIA (ITALPRESS) – “Purtroppo la meningite è una patologia che, seppur rara, quando arriva fa danni veramente importanti. Oggi viviamo in un contesto in cui parlare di vaccinazioni è difficile perché c’è molta diffidenza, ma ritengo quella per la meningite B sia una vaccinazione cardine, proprio perché protegge da una malattia assolutamente pericolosa”. Lo ha detto all’Italpress Gabriele Giorgianni, Responsabile dell’Unità Operativa Attività Vaccinali dell’Asp di Catania a margine di un convegno a Catania.

xo1/f13/mgg/gsl