Meloni “Riconoscimento Palestina con rilascio ostaggi e senza Hamas”

Set 23, 2025


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolva il problema e non produca risultati tangibili e concreti per i palestinesi. “la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina” Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a New York dopo l’apertura dell’Assemblea generale dell’Onu.
