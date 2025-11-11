Meloni “Il Mediterraneo è globale ed è tornato protagonista”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo prima di tutto una nazione marittima e il mare per noi è la linea blu che disegna la fisionomia della nostra terra, confine, orizzonte, protezione e sfida e stimolo continuo a spingerci oltre in nostri limiti. La geografia ci ha collocati al centro di quel Mediterraneo che ormai è riduttivo definire allargato perché la definizione giusta è Mediterraneo globale”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025. “Oggi proietta la sua rilevanza al di la dei suoi limiti fisici e politici ed è tornato protagonista dell’interconnessione globale come cerniera di comunicazione tra i due grandi spazi marittimi del Pianeta: Atlantico e Indopacifico”, aggiunge.

Fonte video: Palazzo Chigi