Meloni “Avanti su riforma giustizia nonostante le invasioni campo”

Ago 27, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Andremo avanti sulla riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario a quello politico, come dice qualcuno in malafede, ma per renderla meno condizionata e per liberarla dalla politica”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

xb1/col4/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

