Meloni al Congresso di Azione “Sto con l’Italia e con l’Occidente”

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono qui per una ragione molto più profonda: vengo da una storia politica e di una comunità che ha fatto del confronto con idee, anche le più distanti possibili da se, la cifra della propria dimensione. Senza che il confronto con le persone anche distanti potesse mai mettere in discussione l’identità che avevamo. Sono qui perché so quanto momenti come questo siano fondamentali per lo stato di salute dei partiti e della democrazia nel suo complesso”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Congresso di Azione. “Sono rimasta molto stupita – aggiunge – per l’interpretazione che molti hanno dato alla mia intervista al Financial Times. Hanno detto che è scandaloso che Meloni dichiara di stare con Trump e contro l’Europa. Io ho detto una cosa molto diversa: sto sempre con l’Italia, che sta in Europa, e che l’Italia deve lavorare per rafforzare o difendere l’unità dell’Occidente, che è un bene molto prezioso per essere archiviato con leggerezza”.

mgg/mca1

(Fonte video: canale Youtube Giorgia Meloni)