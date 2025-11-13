IN EVIDENZA

Meloni “3 mila imprese italiane in Albania, Business Forum nel 2026”

Di

Nov 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “I nostri sono costanti che vanno oltre gli interessi reciproci”. Di questo incontro vogliamo fare “tesoro per rafforzare sempre di più la nostra cooperazione, l’Italia è il primo partner commerciale con tremila imprese italiane in Albania. Vogliamo dare una profondità sempre maggiore. Con Rama ci siamo dati un altro appuntamento e obiettivo, fissare un Business Forum nei primi sei mesi del 2026 tra i nostri sistemi produttivi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania.

xb1/sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 13/11/2025

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Albania, Rama “L’accordo sui migranti lo rifarei 100 volte, ma solo con Italia”

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Politica Agricola Comune verso la semplificazione

Nov 13, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 13/11/2025

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Albania, Rama “L’accordo sui migranti lo rifarei 100 volte, ma solo con Italia”

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Politica Agricola Comune verso la semplificazione

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Bce, crescita lenta nell’eurozona

Nov 13, 2025