Meeting Rimini, Scholz “Qui ci si confronta senza pregiudizi”

Ago 24, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “A partire dal primo incontro tra una madre palestinese e una israeliana, si è capito dove vogliamo portare l’attenzione: sulle esperienze di persone che vivono dentro i conflitti, dentro situazioni difficili con un desiderio di costruire, di mettersi in gioco anche se tutto sembra ostacolarli. Sono state due testimonianze grandiose che hanno segnato molto i primi tre giorni del Meeting”. Lo ha detto all’Italpress Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, a margine della 46esima edizione.

