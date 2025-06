“Mediterraneo da remare”, al via la quindicesima edizione

ROMA (ITALPRESS) – Contrastare ogni forma di inquinamento, in particolare quello da plastiche, dei mari e dei bacini idrografici, e promuovere la transizione a un turismo sostenibile e responsabile sui litorali marini, fluviali e lacustri. E’ l’obiettivo di Mediterraneo da remare, campagna promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Marevivo: all’evento di lancio della quindicesima edizione, a Roma, il keynote speech è stato affidato al ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. Mostrati inoltre il video “Mare Nostrum”, realizzato dalla Fondazione UniVerde, e l’Annullo filatelico di Poste Italiane celebrativi. Grazie al coinvolgimento di sportivi e giovani, Mediterraneo da remare punta anche a disincentivare l’uso di natanti a motore a favore di quelli ecologici.

