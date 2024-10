Medio Oriente, Meloni “Italia in prima linea nell’azione umanitaria”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione a Gaza è ogni giorno più drammatica e i bisogni della popolazione sempre maggiori. Come sapete, l’Italia è stata da subito in prima linea nell’azione umanitaria: abbiamo attivato Nave Vulcano e lanciato un ponte aereo per assicurare cure mediche e assistenza ad oltre cento bambini palestinesi in Italia, e più di recente abbiamo dato vita all’iniziativa “Food for Gaza””. Così il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio al G7 Sviluppo.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)