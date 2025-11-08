IN EVIDENZA

Medicina Top – 8/11/2025

Nov 8, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Alimentazione e longevità, il fenomeno del ritiro sociale e degli Hikikomori: sono i temi della sessantasettesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Nicola Sorrentino, specializzato in Scienza dell’alimentazione e Dietetica e in Idrologia Climatologia e Talassoterapia; Marco Crepaldi è psicologo, presidente e fondatore di Hikikomori Italia, Associazione Nazionale Ritiro Sociale Volontario. Ospite anche Francesca Polti, presidente e ad di Polti Group, e vicepresidente di Confindustria Como.

