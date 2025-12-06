IN EVIDENZA

Medicina Top – 6/12/2025

Di

Dic 6, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Epilessia, agopuntura e l’assistenza ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie: sono i temi della sessantanovesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Maria Paola Canevini, professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università degli Studi di Milano; Roberto Gatto, presidente della Società Italiana di Agopuntura e dell’Associazione Farmacoterapia Cinese; Beatrice Cordero di Montezemolo, presidente dell’Associazione “Carlo Besta Dipartimento Infantile Neurologico”, CBDIN, associazione di Milano che si occupa di assistenza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.
fsc/gsl

Di

