Medicina Top – 4/1/2025

MILANO (ITALPRESS) – Chirurgia d’urgenza, disturbi alimentari e divulgazione giornalistica: sono i temi della quarantasettesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Hayato Kurihara, direttore della Chirurgia D’Urgenza del Policlinico di Milano e vicepresidente dell’European Society For Trauma And Emergency Surgery; Patrizia Todisco, psichiatra e presidente della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare; Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore di Zona Bianca su Rete 4

fsc/gsl