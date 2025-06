MILANO (ITALPRESS) – Fegato grasso e protesi d’anca: sono i temi della cinquantanovesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Mario Mondelli, specialista in Malattie dell’Apparato Digerente e in Allergologia e Immunologia Clinica; Alessandro Massé, direttore della Prima Clinica Ortopedica e Traumatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino. In questo numero anche un’intervista a Daniela Javarone, madrina di City Angels.

