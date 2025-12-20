IN EVIDENZA

Medicina Top – 20/12/2025

Di

Dic 20, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Sordità, ictus e il modo migliore in cui i genitori possono affrontare la separazione, quando è necessaria: sono i temi della settantesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Andrea Franzetti, direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo; Mauro Silvestrini, direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche; Carlo Trionfi, psicologo, psicoterapeuta e direttore scientifico del Centro Studi Famiglia.
fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA

Piemonte, 12 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese commerciali

Dic 20, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 20 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Ue, Mattarella “Una strada da percorrere senza ripensamenti”

Dic 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Medicina Top – 20/12/2025

Dic 20, 2025
Economia IN EVIDENZA

Piemonte, 12 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese commerciali

Dic 20, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Immobile decisivo dal dischetto: Inter ko, Bologna in finale di Supercoppa

Dic 20, 2025
TOP NEWS

Cina, nel 2024 agenzia nazionale CHINADA ha svolto oltre 23.000 test antidoping

Dic 20, 2025