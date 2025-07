MILANO (ITALPRESS) – Glaucoma, salute in montagna e diritto allo studio: sono i temi della sessantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Stefano Miglior, professore ordinario di Oftalmologia, direttore della Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; Lorenza Pratali, specialista in cardiologia, primo ricercatore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR; Barbara Bianchi Bonomi, presidente di Children in Crisis Italy.

