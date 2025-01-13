IN EVIDENZA

Medicina Top – 13/9/2025

Set 13, 2025


MILANO (ITALPRESS) – L’importanza del sonno per la ripresa scolastica, i nuovi farmaci contro l’obesità e le microplastiche: sono i temi della sessantatreesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista: Fabrizio Ciralli, professore di Pediatria all’Humanitas University e direttore dell’Unità Operativa di Neonatologia e Patologia Neonatale di Humanitas – San Pio X a Milano; Gianluca Aimaretti, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, direttore della Struttura Complessa di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara; Roberto Ambrosini, professore associato di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
