Medici di famiglia, arrivano gli aumenti

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 37.000 medici a ciclo di scelta e circa 24.000 ad attività orario. Sono loro i destinatari dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del Territorio per il triennio 2022-2024. Un risultato atteso da tempo da migliaia di medici di famiglia, di continuità assistenziale e del 118, che fissa un aumento economico del 5,78% e uno stanziamento di circa 300 milioni l’anno. La soddisfazione del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.sat/gtr

