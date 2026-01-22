Mazzocchi “Festeggiamo i 120 anni del Gruppo Michelin in Italia innovando”

CUNEO (ITALPRESS) – “120 anni sono un milestone importante, è un compleanno veramente incredibile che conferma l’impegno di Michelin nell’Italia come pilastro della strategia del Gruppo. Festeggiamo questo compleanno anche innovando, perché oggi qui a Cuneo lanciamo una nuova linea di produzione robotizzata che è unica in Europa, completamente innovativa e dedicata alla produzione di pneumatici di grandi dimensioni per vetture del futuro”. Così Agostino Mazzocchi, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia, durante l’evento celebrativo per l’anniversario del Gruppo nel nostro Paese, che si è svolto oggi nello stabilimento di Cuneo. “Questo è possibile perché il Gruppo Michelin investe moltissimo in Italia, negli ultimi cinque anni siamo arrivati a 430 milioni di euro investiti nel territorio nazionale, che ci permettono di restare leader nel nostro settore – ha aggiunto Mazzocchi – Michelin in Italia chiude il 2024 con 1,9 miliardi di euro di fatturato, che la posizionano come leader del mercato nazionale. Siamo il primo produttore di pneumatici per capacità installata, produciamo il 63% di tutta la produzione di pneumatici nazionale e siamo anche il primo datore di lavoro con più di 3800 persone che lavorano in Italia per Michelin”.

xn3/tvi/mca1