Mattarella ricorda Willy Monteiro a Colleferro “Italiano esemplare”

Set 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza invece è esplosa contro di lui”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Colleferro per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso mentre cercava di difendere un amico. “Ricordiamo con affetto Willy, insieme ai suoi familiari e insieme ai suoi amici. E non dimentichiamo, siamo qui perché non vogliamo dimenticare. Willy è un italiano esemplare e per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d’oro al Valore Civile, il riconoscimento del suo gesto di coraggio e di altruismo. Non dimenticare vuol dire non essere indifferenti. L’indifferenza è negativa, è pericolosa come la violenza” che “si sconfigge con la solidarietà, con le relazioni umane, con l’inclusione, con il dialogo, con la comprensione delle opinioni e delle esigenze degli altri”, prosegue Mattarella.

col4/mca1

(Fonte video: Quirinale)

