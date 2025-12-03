IN EVIDENZA

Mattarella riceve al Quirinale i vincitori del Premio Leonardo

Dic 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale i vincitori del “Premio Leonardo” per l’anno 2025 con gli studenti vincitori dei premi di laurea. Dopo l’intervento del presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé, il presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto. Hanno partecipato alla cerimonia il presidente di Agenzia Ice, Matteo Zoppas, la vice presidente di Confindustria per l’internazionalizzazione e attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, rappresentanti di Agenzia Ice e del “Premio Leonardo”.

Fonte video: Quirinale

