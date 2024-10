Mattarella “No a divari territoriali nella lotta ai tumori”

ROMA (ITALPRESS) – “Per consentire che l’efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. È nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano nella lotta ai tumori. La universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione”. Lo ha detto al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)