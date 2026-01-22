IN EVIDENZA

Mattarella “L’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Ue”

Di

Gen 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la nostra vita internazionale e la nostra attività diplomatica. L’azione del nostro Paese, l’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Unione e tutelarne coesione, prestigio, forza, efficacia di posizioni è in realtà un’altra forma di tutela del nostro protagonismo, del nostro interesse nazionale, della nostra capacità di essere ascoltati nella vita internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione – Corso “Boris Biancheri Chiappori”.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, Fnomceo “La riforma parta dai professionisti”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Consob, Tajani “Non c’è accordo di massima, nessuno mi ha mai parlato di Freni”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “L’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Ue”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, Fnomceo “La riforma parta dai professionisti”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Consob, Tajani “Non c’è accordo di massima, nessuno mi ha mai parlato di Freni”

Gen 22, 2026