Mattarella “La solidarietà produce sviluppo e benessere”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra Repubblica è costituita prima che dalle istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, tutte di eguale dignità, diverse nelle potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile solidarietà, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di se stessi. La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere” e “fa diventare tutti decisamente migliori”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di chiusura delle iniziative a carattere sociale a Castelporziano.

(Fonte video: Quirinale)