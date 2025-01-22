IN EVIDENZA

Mattarella “La guerra danneggia tutti, non vince nessuno”

Set 22, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – “Perché esiste la guerra? Esiste perché purtroppo c’è il male, la cattiveria e la prepotenza. E se c’è in piccolo dentro la vita comune, ordinaria, quotidiana, c’è in grande nella vita internazionale. È incomprensibile perché non conviene a nessuno, la guerra danneggia tutti, nessuno vince. È priva di senso e ragionevolezza”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico in corso di svolgimento a Napoli al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola. Il Capo di Stato era collegato dall’ospedale Santobono Pausilipon dove ha risposto così alla domanda di un bambino ricoverato. “Voi bambini – ha aggiunto Mattarella – siete importanti per fare crescere la convinzione che si possa allontanare questo modo di pensare e questo pericolo e la consapevolezza che manifestate è preziosa perché in futuro la vostra generazione sarà in grado di fare più e meglio di quanto fatto dalla mia generazione”.

Fonte video: Quirinale

