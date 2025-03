Mattarella incontra il re di Giordania “Mediazione esemplare in M.O.”

ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza qui a Roma in questo momento di particolare difficoltà è molto importante per poter scambiare delle opinioni e poter analizzare insieme la complicata situazione in cui si muove il nostro comune vicinato ed è molto importante per noi poter mantenere uno stretto coordinamento con la Giordania, perché il suo Paese, Maestà, sta svolgendo un’opera esemplare di raccordo, di mediazione e di collegamento nella regione e noi siamo vicini e sosteniamo l’azione che la Giordania sta svolgendo con tanta importanza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella accogliendo al Quirinale il re della Giordania Abdullah II.

sat/mca2 (Fonte video: Quirinale)