Mattarella in Azerbaigian “Mettere insieme capacità, non contrapporre”

Ott 1, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è orgogliosa di partecipare, insieme all’Azerbaigian, a questa iniziativa e sono davvero lieto che stiamo dando un esempio di grande rilievo nella vita internazionale su come si mettano insieme l’approfondimento e lo sviluppo della formazione dei nostri talenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università di Baku in Azerbaigian riferendosi alla collaborazione con gli atenei italiani. “E’ un messaggio alla comunità internazionale su come si svolge la vita nel mondo mettendo insieme e non contrapponendo capacità, talenti, risorse e prospettive”, aggiunge.
